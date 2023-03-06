Краеведческий квест по роману «Два капитана» запустят в Пскове

11:15, 06 марта 2023, ПАИ

Городской молодёжный центр приглашает псковичей принять участие в новом краеведческом квесте «Город Энск», посвящённом роману Вениамина Каверина «Два капитана». Мероприятие состоится 10 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре.

«Ни у кого нет сомнения в том, что под Энском в известном романе «Два капитана» описывается Псков, но названия городских топонимов автор изменил на другие, выдуманные. С помощью старинной карты, интернета, эрудиции и подсказок ведущей участникам предстоит угадать эти названия в реальном Пскове», - анонсировали квест его создатели.

Старт запланирован на 16:00 у отеля «Покровский» (Кузнецкая, 2). После квеста состоится чаепитие в молодёжном центре.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо написать в сообщения этой группы https://vk.com/duxovno следующую информацию: Ф. И. О., возраст и количество человек в команде (от трёх до пяти).

Игра командная, но если кто-то один хочет поучаствовать в квесте, то записаться тоже стоит: организаторы сформируют команду сами.