Грабитель пойман на Рижском проспекте в Пскове

11:25, 06 марта 2023, ПАИ

В Пскове мужчина открыто похитил мобильный телефон, принадлежащий продавцу, и скрылся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

5 марта экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте совершено ограбление. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и, получив приметы подозреваемого, организовали поисковые мероприятия. Подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний ранее судимый гражданин без определенного места жительства.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.