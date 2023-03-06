С просьбой найти родственников в псковский архив обращаются из США и Австралии

12:22, 06 марта 2023, ПАИ

С просьбой найти родственников в псковский архив обращаются из США, Израиля, Австралии и Франции. Об этом в эфире выпуска программы «Псковский телеграм Online» сообщила директор госархива Наталья Исакова.

В Госархив Псковской области в год поступает около 2-3 тысяч запросов относительно генеалогии, но в основном, около 4-5 тысяч, запросы касаются просьб помочь восстановить стаж для назначения пенсии.

Наталья Исакова уточнила, что в поисках родственников в псковский архив чаще обращаются жители Москвы и Петербурга, но были и запросы из Австралии, Израиля, США и Франции.