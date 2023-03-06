Более 20 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю

12:30, 06 марта 2023, ПАИ

24 водителя попались в состоянии алкогольного опьянения на дорогах Псковской области за прошедшую неделю, в том числе четверо были задержаны за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

За этот же период было пресечено 1598 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 28 человек получили травмы различной степени тяжести и один человек погиб.

Госавтоинспекция напоминает, что с учетом неблагоприятных погодных условий - возможной гололедицы, а также осадков в виде дождя и снега - автомобилистам при движении необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, а также выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям.