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Общество

Авторы из четырёх городов представили свои эскизы въездного знака Печор

В Псковской области завершился прием заявок на участие в конкурсе на лучший эскизный проект памятного знака при въезде в город Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, установка стелы планируется в рамках подготовки к празднованию 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры.

За победу в конкурсе поборются 16 участников. Это дизайнеры и архитекторы, а также творческие коллективы из Печор, Пскова, Москвы и Тюмени. Их конкурсные работы можно увидеть и оценить в Печорском районном центре культуры. Экспозиция продлится с 6 по 12 марта, после чего будут подведены итоги конкурса.

Призовой фонд конкурса составляет 220 тыс. рублей: 100 тыс. рублей - за первое место, 70 тыс. рублей - за второе и 50 тыс. рублей - за третье.

В Псковской области идет активная подготовка к празднованию в этом году 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. При поддержке федерального центра будет реализован ряд мероприятий по благоустройству и развитию общественных городских пространств, модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры, улучшению транспортной доступности.

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