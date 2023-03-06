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Общество

Моральный вред за долгое ожидание автобуса будут взыскивать в России

Пассажир имеет право на достоверную и полноценную информацию об автобусных рейсах, а отсутствие извещения об изменениях в расписании является основанием для взыскания морального вреда, сообщается на сайте Верховного суда РФ.

Поводом для обозначения позиции стал прецедент в Московской области. Высшая инстанция рассмотрела иск с требованием к АО «Мострансавто» о взыскании компенсации морального вреда, причинённого переживаниями в связи с нарушением установленного расписания регулярных перевозок. Истец пояснил, что купил билет на поезд из Москвы в Воронеж и собирался прибыть на вокзал на автобусе из Наро-Фоминска, однако один из заявленных в расписании рейсов не прибыл, а второй сильно опоздал из-за чего пассажир был вынужден воспользоваться маршруткой. На поезд истец в итоге успел, но из-за ситуации сильно перенервничал и потребовал компенсацию морального вреда. Однако суды его страдания не оценили и в удовлетворении требований отказали. При этом «Мострансавто» признало, что один из рейсов, на который рассчитывал пассажир, был отменён из-за болезни водителя, а второй задержался из-за пробок.

В случаях, когда выполнение рейсов по расписанию невозможно при возникновении независящих от перевозчика обстоятельств по неблагоприятным дорожным, погодно-климатическим или иным условиям, угрожающим безопасности движения или перевозки пассажиров и багажа, перевозчик обязан незамедлительно уведомить об этом население. При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя, уточнил Верховный суд.

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