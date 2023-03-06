Псковские сотрудники УФСИН прошли отбор чемпионата России по стрельбе

12:50, 06 марта 2023, ПАИ

Отборочный этап чемпионата УФСИН России по практической стрельбе среди сотрудников отдела специального назначения ФСИН России СЗФО прошел в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления.

Всего в отборочном туре приняли участие восемь команд – из Карелии и Коми, Калининградской, Мурманской, Вологодской, Новгородской, Архангельской и Псковской областей.

Практические стрельбы проходили на полигоне 104-го парашютно-десантного полка в деревне Череха Псковского района.

Участники выполняли четыре упражнения: три смешанных парных из пистолета Макарова и автомата Калашникова и одно индивидуальное из автомата Калашникова. Максимальная дистанция – 100 метров. «Важно было не только выбить мишень, но и сделать это максимально быстро», – отметили в пресс-службе. В зачет шло выполнение не только групповых, но и одиночных упражнений.

По итогам испытаний первое место завоевали сотрудники ОСН «Зубр» из Псковской области. Второе место занял ОСН «Сивуч» из Архангельской области, а бронза досталась бойцам ОСН «Айсберг» из Мурманской области.

Финальный этап чемпионата России по практической стрельбе среди сотрудников ОСН ФСИН России состоится в Санкт-Петербурге. Согласно правилам проведения чемпионата, Северо-Западный федеральный округ будут представлять три команды: те, которые заняли первое и второе места на отборочном этапе, и команда ОСН «Тайфун» по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которая проходит в финальный этап, минуя отборочный.