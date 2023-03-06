Михаил Ведерников посетил новую гимназию на Юбилейной

12:38, 06 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил гимназию № 29 на улице Юбилейной, которая была построена в прошлом году в рамках нацпроекта «Образование», и оценил качество выполненных работ, сообщает корреспондент ПАИ.

Гимназия начала работу с 1 марта, учебный процесс идёт в пяти классах начальной школы. В учреждении обустроены учебные кабинеты, столовая, библиотека, актовый и спортивный залы.

В полную силу школа начнет функционировать с 1 сентября 2023 года. Сейчас в ней обучается порядка 150 детей.

«Мы планируем начать предпрофильную подготовку. Набрать 8 класс кадетской направленности МЧС России, а также профильную подготовку 10 класса по профилю МЧС России и профильную подготовку 10 класса по технологическому профилю с углубленным изучением математики, физики и информатики», - рассказала директор гимназии Елена Синева.