Партию зараженных цветов уничтожили в Псковской области

12:41, 06 марта 2023, ПАИ

Живые пупарии [куколки. – Прим. ред.], схожие по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом, обнаружены в партии эустом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию из 380 цветов голландского происхождения везли из Литвы в Москву. После лабораторной экспертизы специалисты установили, что подкарантинная продукция заражена табачной белокрылкой (Bemisia tabaci Genn.), включенной в Единый перечень карантинных объектов ЕЭС, утвержденный Решением от 30.11.2016 № 158.

Выпуск эустом на территорию Российской Федерации запретили. Собственник принял решение уничтожить цветы.