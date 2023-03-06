Более двух тысяч патронов изъяли росгвардейцы у псковичей

13:14, 06 марта 2023, ПАИ

С 26 февраля по 5 марта сотрудники Росгвардии изъяли у псковичей более двух тысяч патронов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления.

За неделю прошло 36 проверок, во время которых выявлено шесть административных правонарушений, изъято шесть единиц оружия и 2 408 патронов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.