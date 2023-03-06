Три новых слова появились в словаре русского языка

13:28, 06 марта 2023, ПАИ

Три новых слова - коптер, почтомат и фотовидеофиксация - внесены в орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН. Об этом пишет РИА Новости.

Научный сотрудник института и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов пояснил, что в словарь постоянно добавляют слова, которые часто употребляют и о которых появляются вопросы. «Это такая абсолютно постоянная плановая работа… отбирают те слова… о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать, и когда видят, что эти слова «доросли», скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных», - сказал Пахомов.

Собеседник агентства добавил, что эксперты, в частности разработчики «Академоса», наблюдают за тем, «что с языком происходит, какие слова появляются, какие слова и с какой частотой используются в СМИ, в художественной литературе, о каких словах спрашивают носители языка». Слово «почтомат» используется давно, подметил Пахомов, а «то, что этого слова не было в словаре до сих пор - ну очевидно, что это не очень хорошо, и здорово, что оно появилось».

Пахомов отметил, что в прошлом году в словарь было внесено примерно 200 слов. Научный сотрудник уточнил, что некоторые слова сопровождаются пометкой «рекомендация», что означает, что на данный момент слово рекомендуют писать следующим образом, но оно требует наблюдения, так как может измениться практика его использования, а также позже может оказаться, что нет необходимости включать данное слово в словарь на постоянной основе. Он добавил, что «на это тоже ещё нужно обращать внимание».