Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Итоги городской спартакиады для пожилых людей подводят в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная итогам спартакиады пенсионеров, которая прошла в Пскове 3 марта, проходит в медиацентре ПАИ. 

Как прошла городская спартакиада, сколько собрала участников, по каким видам спорта соревновались возрастные псковичи, какие задачи по развитию физической культуры и спорта среди пожилых стоят перед областным центром? 

Поговорим об этом с директором МБУ «СШОР «Надежда»» Сергеем Кравченко, региональным куратором социальных проектов, представителем Союза пенсионеров Людмилой Небеевой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 марта 2023

Итоги городской спартакиады для пожилых людей подводят в медиацентре ПАИ
06 марта 2023

Показ спектакля для семей военнослужащих прошёл в Псковском драмтеатре
06 марта 2023

Власти Пскова прокомментировали состояние решёток на площади Ленина
06 марта 2023

Срочники из 76-й дивизии ВДВ побывали на экскурсии в Мирожском монастыре
06 марта 2023

Михаил Ведерников посетил новую гимназию на Юбилейной
06 марта 2023

Более 20 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю
06 марта 2023

Предстоящие фестивали обсудят в новом выпуске «Псковского телеграма Online»
06 марта 2023

Самым цитируемым СМИ Псковской области за февраль стало ПАИ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...