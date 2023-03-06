Итоги городской спартакиады для пожилых людей подводят в медиацентре ПАИ

15:05, 06 марта 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная итогам спартакиады пенсионеров, которая прошла в Пскове 3 марта, проходит в медиацентре ПАИ.

Как прошла городская спартакиада, сколько собрала участников, по каким видам спорта соревновались возрастные псковичи, какие задачи по развитию физической культуры и спорта среди пожилых стоят перед областным центром?

Поговорим об этом с директором МБУ «СШОР «Надежда»» Сергеем Кравченко, региональным куратором социальных проектов, представителем Союза пенсионеров Людмилой Небеевой.