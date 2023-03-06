Власти Пскова прокомментировали состояние решёток на площади Ленина

14:18, 06 марта 2023, ПАИ

В администрации Пскова прокомментировали состояние декоративных решеток на площади Ленина, сообщает «Комсомольская правда. Псков».

«Объект находится на гарантии. При наступлении благоприятных погодных условий ежегодно проводится обследование объекта на предмет возникновения дефектов. В течение срока гарантии подлежит устранению силами подрядной организации, выполнявшей работы», – заверили в пресс-службе администрации.

Ранее на состояние этих решеток жаловались псковичи - их не устраивал внешний вид декоративных элементов. С учетом того, что решетки установили два года назад, выглядят они крайне плохо.