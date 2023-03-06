«Еда в холоДА» подарит скидку по случаю 8 Марта

14:54, 06 марта 2023, ПАИ

«Еда в холоДА» поздравляет очаровательных покупательниц с 8 Марта.

«Как же прекрасно, что женский день выпадает в такую пору: свежего ветра, предвкушения тепла, обновления и оживления природы. В воздухе витает любовь, счастье и радость. Пусть этот период наполняет вдохновением. Заботьтесь о себе, цените и берегите себя, а мы будем вас радовать вкусной и качественной продукцией», - говорится в сообщении.

В честь праздника «Еда в холоДА» дарит скидку - 10% на весь чек по промокоду: ПАИ08. Воспользоваться скидкой может каждый с 6 по 12 марта включительно, просто указав промокод в комментарии к заказу.



«С праздником, милые дамы!» - обратились к женщинам в компании.

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