В Великих Луках прошел этап Кубка области по лыжным гонкам

14:31, 06 марта 2023, ПАИ

V этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам прошел на лыжной трассе ВЛГАФКа в Сенчитском Бору. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

По итогам соревнований спортсмены из Великолукского района показали отличные результаты. В классической гонке с большим отрывом первое место занял Иван Дубинец, Никита Петров стал вторым. Такие же результаты юные лыжники продемонстрировали и в гонке свободным стилем.

«Отдельно хочется отметить Елизавету Боровкову, которая заняла 4-е место, хотя боролась с девочками на два года старше себя. Хороший результат – 5-е место – показал также Степан Федоров, — сказала тренер Надежда Аввакуменкова. — Нельзя не отметить и других наших спортсменов: Ярослава Ботова, Надежду Ботову, Матвея Савинова, Викторию Лычкову, Полину Голубеву, Элину Лубенко, Степана Извекова, Алену Александрову, Даниила Новикова, Степана Баринова. Все ребята молодцы! Остался последний шестой этап Кубка области, который пройдет в Стругах Красных. Надеемся, что мы примем участие и выиграем соревнования!»