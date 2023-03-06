Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В Великих Луках прошел этап Кубка области по лыжным гонкам

V этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам прошел на лыжной трассе ВЛГАФКа в Сенчитском Бору. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

Фото здесь и далее: газета Великолукского района «Наш путь»

По итогам соревнований спортсмены из Великолукского района показали отличные результаты. В классической гонке с большим отрывом первое место занял Иван Дубинец, Никита Петров стал вторым. Такие же результаты юные лыжники продемонстрировали и в гонке свободным стилем.

«Отдельно хочется отметить Елизавету Боровкову, которая заняла 4-е место, хотя боролась с девочками на два года старше себя. Хороший результат – 5-е место – показал также Степан Федоров, — сказала тренер Надежда Аввакуменкова. — Нельзя не отметить и других наших спортсменов: Ярослава Ботова, Надежду Ботову, Матвея Савинова, Викторию Лычкову, Полину Голубеву, Элину Лубенко, Степана Извекова, Алену Александрову, Даниила Новикова, Степана Баринова. Все ребята молодцы! Остался последний шестой этап Кубка области, который пройдет в Стругах Красных. Надеемся, что мы примем участие и выиграем соревнования!»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 марта 2023

Итоги городской спартакиады для пожилых людей подводят в медиацентре ПАИ
06 марта 2023

В Великих Луках прошел этап Кубка области по лыжным гонкам
06 марта 2023

Псковские сотрудники УФСИН прошли отбор чемпионата России по стрельбе
06 марта 2023

Волейболистки из четырех регионов встретились на турнире в Пскове
05 марта 2023

Футбольный фестиваль «Лига будущих чемпионов» состоится в Пскове
05 марта 2023

Полуфинал чемпионата Псковской области по волейболу прошёл в Себеже
04 марта 2023

Фестиваль ГТО прошёл на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
04 марта 2023

Инструктор УФСИН из Пскова завоевал семь медалей на ведомственном чемпионате в Волгограде

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...