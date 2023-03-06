Пскович сделал предложение женщине, которая ударила его ножом в бедро

15:21, 06 марта 2023, ПАИ

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении псковички, которая ударила ножом в ногу своего сожителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

Происшествие произошло в ноябре 2022 года. Псковичка у себя дома распивала спиртные напитки с подругой. Вскоре с работы пришел ее сожитель, которому не понравилось, что женщины устроили застолье. В связи с этим начался словесный конфликт.

В ходе ссоры ее участники повышали друг на друга голос и использовали ненормативную лексику. Затем сожитель подошел к женщине и нанес ей ладошкой удар по затылку, после чего та взяла кухонный нож и ударила мужчину в верхнюю часть левого бедра. Женщина увидела кровь и испугалась. Она сразу же вызвала скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции.

На следующий день пара помирилась, а теперь планирует подать заявление на регистрацию брака в ЗАГС.