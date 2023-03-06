Путин поддержал идею «паспорта семьи мобилизованного»

15:25, 06 марта 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на всю страну проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного», в котором отображаются потребности семьи бойца.

Сегодня глава государства пообщался по видеосвязи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, который рассказал, что такой проект реализуется в регионе.

«Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного - очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», - цитирует Путина ТАСС.

Губернатор, в частности, рассказал, что в Курганской области семьи мобилизованных были взяты под опеку. «Широкий спектр вопросов - от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине, единовременной материальной помощи, все решается своевременно», - отметил Шумков. По его словам, был определен социальный портрет каждой семьи «с теми вопросами, которые необходимо решать».