В Пскове по горячим следам раскрыли грабёж

16:13, 06 марта 2023, ПАИ

В Пскове по горячим следам раскрыли грабёж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 4 марта в Пскове из магазина на улице Коммунальной злоумышленник похитил две золотые цепочки и скрылся. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый пскович 1992 года рождения. Похищенное обнаружено и изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование.