Жительницу Пскова будут судить за кражу трусов и цыпленка

15:54, 06 марта 2023, ПАИ

Жительница Пскова предстанет перед судом за попытку украсть тележку товаров в одном из магазинов города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

В январе местная жительница направилась в один из магазинов города за продуктами. В покупательскую тележку она положила четыре упаковки трусов, 11 плиток шоколада, 3,5 кг шоколадных конфет, торт, восемь упаковок фисташек, две бутылки водки, три упаковки кофе, 10 пар носков мужских и женских, три упаковки майонеза, девять упаковок сахара, 7 кг цыпленка бройлерного, 2 кг фарша, 2,5 кг мяса свинины, а также другие товары на общую сумму 17 000 рублей. На стоимость товаров женщина не смотрела, поскольку оплачивать их она не собиралась.

После того как весь необходимый товар был сложен в тележку, псковичка направилась к выходу, решив что никто ее не заметит. Однако к женщине подошел сотрудник магазина и уточнил, есть ли у нее неоплаченный товар. Тогда горожанка призналась в намерении украсть и вернула похищенное.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.