Более 200 участников собрал форум «ВАУ-эффект» в Пскове

16:12, 06 марта 2023, ПАИ

Форум креативных молодёжных проектов «ВАУ-эффект» прошел в Пскове в конце февраля. В нем приняли участие 223 человека, более 20 экспертов, представители 20 районов Псковского региона. В конференц-зале СРП «Простория» 19 команд, которые прошли региональный отбор, презентовали свои проекты, получили возможность административной поддержки и смогли привлечь в свои проекты ведущих наставников и партнёров.

В список приглашённых гостей вошли федеральный эксперт по развитию постсоветских территорий и основатель Института урбанистики Святослав Мурунов, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева и и. о. руководителя Управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.

Форум креативных молодёжных проектов «ВАУ-эффект» провела «Команда 2018» при поддержке Фонда культурных инициатив.