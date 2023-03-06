Более 200 участников собрал форум «ВАУ-эффект» в Пскове
Форум креативных молодёжных проектов «ВАУ-эффект» прошел в Пскове в конце февраля. В нем приняли участие 223 человека, более 20 экспертов, представители 20 районов Псковского региона. В конференц-зале СРП «Простория» 19 команд, которые прошли региональный отбор, презентовали свои проекты, получили возможность административной поддержки и смогли привлечь в свои проекты ведущих наставников и партнёров.
В список приглашённых гостей вошли федеральный эксперт по развитию постсоветских территорий и основатель Института урбанистики Святослав Мурунов, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева и и. о. руководителя Управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.
Форум креативных молодёжных проектов «ВАУ-эффект» провела «Команда 2018» при поддержке Фонда культурных инициатив.