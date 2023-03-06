Спартакиада пенсионеров возобновилась в Пскове

17:02, 06 марта 2023, ПАИ

Комплексную спартакиаду пенсионеров организовали в Пскове после перерыва в несколько лет. Об этом рассказали директор спортивной школы олимпийского резерва «Надежда»» Сергей Кравченко и региональный куратор социальных проектов, представитель Союза пенсионеров Людмила Небеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Спартакиада проводилась по трём дисциплинам: лыжные гонки, скандинавская ходьба и дартс на улице. «Мы первый раз проводили соревнования по дартсу на улице. В основном такая игра проходит в помещении, но тут мы решили организовать ее на свежем воздухе. Все, кто участвовал в лыжной и скандинавской ходьбе, подходили и принимали участие в дартсе», — сказала Людмила Небеева.

Больше всего пенсионеров участвовало в состязаниях по скандинавской ходьбе, они прошли полтора километра. Перед выходом на дистанцию медики-волонтеры из Псковского государственного университета провели для пенсионеров инструктаж.

По итогам спортивного мероприятия призеры получили заслуженные награды. Теперь будут отобраны лучшие участники, которые войдут в состав сборной города.