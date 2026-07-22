Волейболисты Псковской области заняли восьмое место летней Спартакиады

12:00, 22 июля 2026, ПАИ

Волейболисты Псковской области заняли восьмое место XIII летней Спартакиады учащихся России, которая прошла в Белореченске. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

В финальном турнире участвовало 12 команд, каждая из которых представляла свой регион. Сборная Псковской области впервые отобралась на главный турнир, по итогам которого волейболисты получают шанс попасть в молодёжную сборную страны. В составе региональной команды – воспитанники псковской, себежской и печорской спортшкол.

Псковская область заняла четвёртое место на групповом этапе, одержав в пяти матчах две победы. В остальных играх псковичи дважды уступили на тай-брейке, доведя эти матчи до пятого сета. В борьбе за места псковская сборная взяла верх в трёх партиях над командой Свердловской области, занявшей третье место в противоположной группе, а в заключительном матче проиграла Краснодарскому краю.

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