Итоги открытого чемпионата по баскетболу 3x3 подвели в Великих Луках

11:48, 22 июля 2026, ПАИ

Подведены итоги открытого чемпионата по баскетболу 3x3, который завершился в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук

















В соревнованиях приняла участие 41 команда и более 160 баскетболистов из Великих Лук, Пскова, Новоржева, Новосокольников, Локни, Пушкинских Гор и Себежа. В общекомандном зачёте первое место заняли великолучане, второе – представители Новосокольников, а третье – Пушкинских Гор.

Баскетболисты соревновались в три тура в Великих Луках, Новоржеве и Себеже.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».