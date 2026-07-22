Итоги открытого чемпионата по баскетболу 3x3 подвели в Великих Луках
Подведены итоги открытого чемпионата по баскетболу 3x3, который завершился в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
В соревнованиях приняла участие 41 команда и более 160 баскетболистов из Великих Лук, Пскова, Новоржева, Новосокольников, Локни, Пушкинских Гор и Себежа. В общекомандном зачёте первое место заняли великолучане, второе – представители Новосокольников, а третье – Пушкинских Гор.
Баскетболисты соревновались в три тура в Великих Луках, Новоржеве и Себеже.
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