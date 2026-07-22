Российские ватерполистки обыграли Нидерланды и вышли в полуфинал Кубка мира

11:15, 22 июля 2026, ПАИ

Женская сборная России по водному поло одержала уверенную победу над командой Нидерландов в четвертьфинале финального турнира Кубка мира. Матч завершился со счётом 11:6 в пользу россиянок, сообщает корреспондент ПАИ.

Соперницами подопечных Александра Кабанова по полуфиналу станут победительницы пары Испания – Венгрия. Полуфинальная встреча российской команды запланирована на 24 июля.

В другой части сетки в полуфинал пробились американки, переигравшие Китай – 14:8. Их соперник определится в матче между Австралией и Италией.

Россия получила право выступать в финальном раунде Кубка мира, выиграв второй дивизион турнира. В главной стадии участвуют восемь команд, которые разыгрывают три путёвки на чемпионат мира в следующем году. Турнир в Сиднее завершится 26 июля.

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