Две псковички примут участие в чемпионате России по лёгкой атлетике

12:25, 22 июля 2026, ПАИ

Две псковички примут участие в чемпионате России по лёгкой атлетике, который пройдёт в Екатеринбурге с 23 по 26 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили тренеры спортсменок.

В секторе женских прыжков в высоту за медали будет бороться псковская спортсменка Наталья Спиридонова. 24 июля в 10:00 стартует квалификация, а финал пройдёт на следующий день в 15:30.

Также 24 июля в 17:10 финальный забег на 3 000 метров с препятствиями проведёт псковичка Елизавета Николаева. «Хочется показать лучшее время сезона и приблизиться или даже улучшить личный рекорд. Тогда личный рекорд она показала после сборов в горах. Как оказалось, тогда она набрала лучшую форму. В этом году мы вообще без сборов, и хочется понять, что будет при такой подготовке», – сказал тренер спортсменки Родион Крылов.

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