Чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко проведёт мастер-классы в Псковской области

13:44, 22 июля 2026, ПАИ

Чемпион Европы и трёхкратный победитель Евролиги Алексей Саврасенко проведёт мастер-классы в Псковской области 27 и 28 июля. Об этом ПАИ сообщили в «Федерации баскетбола Псковской области».

27 июля титулованный баскетболист проведёт мероприятие в псковском спорткомплексе «Олимп». Начало в 13:30. После мастер-класса участники мероприятия, мальчики и девочки 2015–2017 годов рождения, а также зрители смогут пообщаться с известным баскетболистом, задать интересующие вопросы, получить автографы и фотографии на память.

На следующий день Саврасенко проведёт такое же мероприятие в Великих Луках, в зале спорткомплекса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК). Начало в 11:00.

Алексей Саврасенко выступал за такие клубы, как «Олимпиакос», ЦСКА, московское «Динамо», «Химки», УНИКС и «Локомотив-Кубань». В составе сборной России стал чемпионом Европы 2007 года. Трижды побеждал в Евролиге (дважды с ЦСКА и один раз с «Олимпиакосом»), шесть раз становился чемпионом России.

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