Один из соперников «Луки-Энергии» снялся с розыгрыша Второй лиги из-за финансовых проблем

13:06, 22 июля 2026, ПАИ

Футбольный клуб «Иркутск» объявил о прекращении участия в розыгрыше Второй лиги (дивизион Б) и Кубка России из-за финансовых трудностей, сообщила пресс-служба команды.

Генеральный директор «Иркутска» Роман Городничев заявил, что коллектив клуба сделал всё возможное для сохранения профессионального статуса в нынешних реалиях. По его словам, команда надеется на помощь в погашении долгов. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Городничев выразил уверенность, что профессиональный футбол вернётся в регион, и отметил, что клуб доказал важность спорта как фактора единения людей.

По итогам первого круга Второй лиги команда занимала 13-е место в группе 2, имея в активе 11 очков. «Луки-Энергия» идёт на втором месте. Великолучане в первом круге на выезде обыграли «Иркутск» со счётом 1:0, а во втором – должны были провести ответную домашнюю встречу 30 августа.

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