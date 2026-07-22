Псковский скейт-парк закрыли на ремонт

10:41, 22 июля 2026, ПАИ

Скейт-парк на улице Леона Поземского в Пскове закрыли на ремонт сегодня, 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в дирекции спортивных сооружений Пскова.

На спортивном объекте будет производиться ремонт рамп. Дату окончания работ дирекция сообщит дополнительно.

Ранее стало известно, что стадион «Машиностроитель» в Пскове будет полностью закрыт до 27 июля.

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