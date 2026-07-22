Ещё 13 российских фигуристов получили нейтральный статус

11:29, 22 июля 2026, ПАИ

Международный союз конькобежцев (ISU) расширил список российских фигуристов с нейтральным статусом, допустив до международных соревнований ещё 13 спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

В обновлённый перечень вошли одиночники Лев Лазарев, Арсений Федотов, Елена Костылева, София Дзепка и Виктория Стрельцова, а также три танцевальные пары: Мария Фефелова и Артем Валов, Полина Шешелева и Егор Карнаухов, Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, а также дуэт Полина Сажина и Алексей Белкин.

Общее количество российских фигуристов, получивших разрешение от ISU, достигло 21. Ранее нейтральный статус был присвоен Аделии Петросян, Алисе Двоеглазовой, Анне Фроловой, Алине Горбачевой, Маргарите Базылюк, Григорию Федорову, а также парникам Виктории Двининой и Артему Петрову.

Напомним, что с нового сезона ISU допустил российских спортсменов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе. Теперь фигуристы смогут принимать участие в международных стартах, включая этапы Гран-при, которые начнутся в октябре.

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