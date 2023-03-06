Александр Братчиков оценил уровень оснащенности новой псковской гимназии

16:36, 06 марта 2023, ПАИ

Оснащение псковской гимназии № 29 на улице Юбилейной современным учебным и технологичным оборудованием приближается к мировым стандартам – оценил уровень построенной по нацпроекту школы вице-спикер Собрания Александр Братчиков. 6 марта вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым депутат осмотрел новое образовательное учреждение, построенное в его округе. На днях школа приняла первых учеников младших классов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

















«Школа очень понравилась – большая, чистая, хорошее современное оборудование. За то, что оно там появилось, отдельное спасибо главе городской администрации Борису Елкину и губернатору Михаилу Ведерникову», - отметил зампредседателя Собрания.



Александр Братчиков также напомнил, что задачу по оборудованию велопарковки на пришкольной территории никто не снимал: «Сейчас из-за погодных условий сделать парковку невозможно – вся территория в снегу, но, надеюсь, когда потеплеет, планы будут реализованы».