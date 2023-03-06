Переменчивая погода ожидается в Псковской области на этой неделе
Переменчивая погода ожидается в Псковской области на этой неделе. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
Она отметила, что пасмурные дни будут чередоваться с солнечными. Прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега.
Метеоролог подчеркнула, что температура воздуха по ночам будет преимущественно отрицательной - от 0 до -5 и от -4 до -9. Днём она будет близкой к нулю, слабоположительной или слабоотрицательной.
«Весна приближается, пока потихонечку. Но она будет», - сказала Тала Нещадимова.
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