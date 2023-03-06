Переменчивая погода ожидается в Псковской области на этой неделе

17:03, 06 марта 2023, ПАИ

Переменчивая погода ожидается в Псковской области на этой неделе. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Она отметила, что пасмурные дни будут чередоваться с солнечными. Прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега.

Метеоролог подчеркнула, что температура воздуха по ночам будет преимущественно отрицательной - от 0 до -5 и от -4 до -9. Днём она будет близкой к нулю, слабоположительной или слабоотрицательной.

«Весна приближается, пока потихонечку. Но она будет», - сказала Тала Нещадимова.