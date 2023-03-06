Противоаварийные работы ожидают участок стены Окольного города в Пскове

17:36, 06 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с руководителем межрегионального территориального управления Росимущества в Псковской и Новгородской областях Татьяной Пайвиной. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Особое внимание уделили содержанию зданий, в том числе объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности. К сожалению, далеко не все они в надлежащем состоянии. Татьяна Пайвина рассказала о предстоящих контрольных проверках и возможностях ведомства по изъятию имущества, за которым не следят собственники», - уточнил Михаил Ведерников.

Также стороны обсудили планы ведомства по проведению противоаварийных работ. «В этом году большая часть запланированных средств будет направлена на участок крепостной стены Окольного города от Петровской башни в Пскове», - отметил губернатор.

Кроме того, будет сформирован перечень федеральных объектов региона, которые особенно остро нуждаются в проведении противоаварийных работ, для представления заявок в Министерство финансов РФ.