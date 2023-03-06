Выставка «Непобедимая красота» открылась в Изборске

17:55, 06 марта 2023, ПАИ

Новая выставка «Непобедимая красота» открылась в выставочном зале Государственного музея-заповедника «Изборск» сегодня, 6 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Гости могут увидеть копии древнерусских фресок, эскизы росписей современных храмов, работы заслуженного художника России, члена Санкт-Петербургского отделения Союза художников РФ Александра Крылова и его учеников.

С приветственным словом к гостям обратилась директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская. В своем обращении она отметила, что к этому выставочному проекту музей шёл около 10 лет, и добавила, что для того, чтобы собрать все подарки, которые подарил Александр Крылов музею-заповеднику, не хватит даже нового выставочного зала.

«Сегодня мы поздравляем вас с открытием этой выставки, которая является настоящим подарком для всей Псковской земли. Долгожданным и желанным. В этом году вся страна отмечает Год педагога и наставника. И, как мы все можем сегодня убедиться, вы являетесь замечательным наставником для многих и многих ваших учеников», - сказала Наталия Дубровская.

«Сердечные слова благодарности хочется сказать ещё и Министерству культуры Российской Федерации. В прошлом году мы стали федеральным музеем. И это первый год, который мы начали в таком статусе. Конечно, требования возросли и планка для музея теперь очень высокая, но я горжусь нашим музеем и нашим коллективом. Музей стал сильным, «молодым» учреждением культуры, которое смотрит вперёд. И эта выставка, символично открывшаяся в Год педагога и наставника, тому свидетельство», - подчеркнула директор культурного учреждения.

Начальник отдела государственного контроля и надзора Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу Андрей Антонов, также прибывший на открытие выставки, поздравил сотрудников музея и Александра Крылова с открытием выставки. «Я впечатлен. С учетом той экспозиции, которую я сегодня увидел. Я скажу, что я строгий начальник. Я проверяю музеи не только в части хранения, но и в том, как организованы экспозиции, как соблюдены все нормы. Насколько это правильно сделано с точки зрения восприятия людей, которые будут выставку посещать. Поэтому я действительно поздравляю музей-заповедник и Псковскую землю с таким шикарным выставочным залом», - сказал он.

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00 до 31 марта в экспозиционно-выставочном зале (ул. Печорская, 37). Билеты на выставку можно также приобрести по «Пушкинской карте».