На стадионе «Машиностроитель» пройдет семейно-спортивный праздник

18:10, 06 марта 2023, ПАИ

Юных псковичей и их родителей, бабушек и дедушек приглашают принять участие в семейном спортивном празднике «Веснушка», сообщает группа «Стадион Машиностроитель».

Возраст детей ограничен, принять участие смогут дети 2013 года рождения и младше.

Заявки на участие в празднике (в устной форме) принимаются до 16 марта по тел. 8 900 996 00 95.

Праздник состоится 25 марта в легкоатлетическом манеже стадиона "Машиностроитель".

