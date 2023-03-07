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Общество

Пользователи Tele2 выбирают смартфоны с поддержкой eSIM

Фото Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал предпочтения пользователей смартфонов в 2022 году. Доля устройств с поддержкой eSIM в сети оператора увеличилась на 3 п. п. Абоненты также предпочитают смартфоны с большим экраном: доля устройств с диагональю дисплея более 6 дюймов превысила 60 %. На гаджеты стоимостью более 20 тыс. рублей приходится 33 % смартфонов в сети Tele2.

Спрос на более технологичные и инновационные устройства растёт. Клиенты Tele2 выбирают качественные и функциональные смартфоны с поддержкой технологии eSIM: в 2022 году доля таких устройств выросла до 9 %, увеличившись за год на 3 п. п. Растёт и число LTE-смартфонов. В прошлом году их доля в сети оператора увеличилась на 2 п. п. и составляет 96 %.

Абоненты мобильного оператора стали чаще выбирать более дорогие модели стоимостью от 20 тысяч рублей. Доля таких смартфонов в сети Tele2 увеличилась за год с 27 до 33 %. При этом 20 % клиентов выбирают устройства стоимостью 10–20 тысяч рублей, 14 % пользуются более бюджетными гаджетами в ценовом диапазоне 5–10 тысяч рублей. Лидирующие позиции в сети оператора занимают смартфоны Samsung с долей 25 % и Xiaomi с долей 23 %.

Ещё один заметный тренд 2022 года – на рынке всё больше гаджетов с большим экраном. Доля смартфонов в сети оператора с диагональю дисплея более 6 дюймов по итогам 2022 года превысила 60 %, тогда как в 2021 году она составляла 54 %. Это соответствует общему мировому тренду производства смартфонов с большим экраном. Пользователи стали много времени проводить онлайн и смотреть фильмы на экранах мобильных телефонов.

Клиенты Tele2 выбирают более качественные и дорогие модели, которые служат им дольше. Доля абонентов, использующих один смартфон два года, составляет 22 %, раз в три года меняют телефон 9 % клиентов.

Исследование охватило пользователей Tele2 в российских регионах. Данные представлены на основании базы сети оператора накопительным итогом.

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