Стругокрасненские спортсмены привезли серебро и бронзу с чемпионата СЗФО
Чемпионат и первенство СЗФО по кикбоксингу в разделе лайт-контакта проходили с 3 по 5 марта, сообщает газета «Струги».
В них приняли участие спортсмены из спортивного клуба «Боец» в составе сборной команды города Пскова. Ребята показали конкурентные бои и завоевали медали: Кирилл Нагроцкас занял второе место, а Илья Игнатьев и Ян Матвеев — третье.
Их тренер Алексей Ветров поздравляет спортсменов и благодарит за помощь главу района Александра Волкова и детектора ДЮСШ Елену Панько.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 марта 2023
Как связан болевой синдром в суставах с лишним весом, расскажут в новом выпуске «Секреты тела»