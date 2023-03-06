Стругокрасненские спортсмены привезли серебро и бронзу с чемпионата СЗФО

20:15, 06 марта 2023, ПАИ

Чемпионат и первенство СЗФО по кикбоксингу в разделе лайт-контакта проходили с 3 по 5 марта, сообщает газета «Струги».

В них приняли участие спортсмены из спортивного клуба «Боец» в составе сборной команды города Пскова. Ребята показали конкурентные бои и завоевали медали: Кирилл Нагроцкас занял второе место, а Илья Игнатьев и Ян Матвеев — третье.

Их тренер Алексей Ветров поздравляет спортсменов и благодарит за помощь главу района Александра Волкова и детектора ДЮСШ Елену Панько.