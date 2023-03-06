Дорожные полицейские поздравили женщин-водителей в Великих Луках

21:13, 06 марта 2023, ПАИ

«Цветы для автоледи» — акцию под таким названием в преддверии Международного женского дня провели сотрудники Госавтоинспекции города.

Мужчин в форме и с цветами сегодня можно было увидеть на улице Дьяконова возле кругового движения. В ходе акции инспекторы дорожно-патрульной службы вручали женщинам-водителям цветы, приобретённые за личный счёт, поздравляли с наступающим праздником, проводили профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД.

Основной целью акции стало повышение престижа службы в органах внутренних дел Российской Федерации, формирование положительного имиджа сотрудников Госавтоинспекции, популяризация законопослушного и взаимоуважительного отношения участников дорожного движения, соблюдение ПДД.