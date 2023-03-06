13 человек погибли в крупном ДТП в Белоруссии

21:33, 06 марта 2023, ПАИ

Число жертв автоаварии, которая произошла в феврале под Смолевичами в Белоруссии, возросло с 11 до 13. Об этом сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

«Несмотря на все усилия врачей, спасти жизни двоих пострадавших в аварии вблизи города Смолевичи, к сожалению, не удалось. Сейчас белорусские врачи продолжают борьбу за спасение жизни семи пострадавших», — отметили в пресс-службе ведомства.

20 февраля на автодороге Р-69 в Минской области произошло лобовое столкновение гружёного автомобиля МАЗ и маршрутного такси. Погибло 11 человек, ещё девять пациентов в крайне тяжёлом состоянии были доставлены в больницы Минской области и столицы. У всех пострадавших были диагностированы сочетанные травмы, в связи с этим поэтапные операции проходили с участием специалистов различных уровней.

В связи с ДТП Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшём по неосторожности смерть двух и более лиц. Водитель грузовика остался жив, он получил травмы, позже был задержан.