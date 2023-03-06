Учительница из Великих Лук получила статус «Родительское признание – 2023»

22:42, 06 марта 2023, ПАИ

Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 6 им. А. В. Попова г. Великие Луки Светлана Калинина получила почётный статус «Родительское признание – 2023», сообщает Telegram-канал Luki-News.

Напомним, что 2023 год объявлен президентом РФ В. В. Путиным Годом педагогов и наставников в России. Профессионально-общественная инициатива «Родительское признание – 2023» — это социально ориентированный некоммерческий проект, направленный на популяризацию деятельности педагогов России, публичное признание важности вклада педагогов в развитие детей и детствосбережение.

Важная отличительная особенность проекта «Родительское признание» состоит в том, что кандидатуру педагога на Всероссийском портале педагогического почёта предлагают родители детей.