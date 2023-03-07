Первые заявки поданы на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках

23:19, 06 марта 2023, ПАИ

Первые пилоты подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «balloon_cup / Воздухоплавание в Великих Луках и не только».

В очередной раз дебютная заявка принята от Дмитрия Жохова. Действующий победитель встречи и чемпион России представит Тулу.

Наталия Иванова в статусе чемпионки страны среди женщин также заявилась на соревнования, но титул сильнейшей пилотессы России ей придётся отстаивать до посещения Великих Лук в подмосковном Клину.

За Калужскую область выступит Артём Бондаренко. Столицу представят Дмитрий Неклюдов и Георгий Бакулин. Андрей Чижов снова вернётся в родной город, выступая за Санкт-Петербург.