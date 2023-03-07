Дмитрий Чернышенко: Отстранение Винер является доказательством посягательства на независимость спорта
Отстранение главного тренера национальной команды Ирины Винер от работы на международных соревнованиях является очередным доказательством посягательства на независимость спорта. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Решение FIG (Международной федерации гимнастики. — Прим. ред.) об отстранении Ирины Винер — очередное доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров. Уже привычное пустословие, направленное на человека с бесспорным авторитетом в международном спорте, стандартная политика возвышения слабых за счёт отстранения сильных. Цинизм наших западных коллег не имеет границ, и мы раз за разом наблюдаем их наивные решения, разрушающие масштабную мировую спортивную систему, выстраиваемую десятилетиями. Жаль, что энергия и ресурсы международной федерации уходят на поддержку дискриминирующей политики в отношении России, а не на многостороннее развитие своего вида спорта», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Напомним, главного тренера российской команды Ирину Винер отстранили от работы на международных соревнованиях по художественной гимнастике на два года. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики. Срок отстранения начнётся после отмены защитных мер Международной федерации гимнастики, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что они будут сняты в течение пяти лет.
Федерация спортивной гимнастики РФ изучит возможности подачи иска в связи с отстранением Винер, сообщили в ФСГР.