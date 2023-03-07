Дмитрий Чернышенко: Отстранение Винер является доказательством посягательства на независимость спорта

00:12, 07 марта 2023, ПАИ

Отстранение главного тренера национальной команды Ирины Винер от работы на международных соревнованиях является очередным доказательством посягательства на независимость спорта. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Решение FIG (Международной федерации гимнастики. — Прим. ред.) об отстранении Ирины Винер — очередное доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров. Уже привычное пустословие, направленное на человека с бесспорным авторитетом в международном спорте, стандартная политика возвышения слабых за счёт отстранения сильных. Цинизм наших западных коллег не имеет границ, и мы раз за разом наблюдаем их наивные решения, разрушающие масштабную мировую спортивную систему, выстраиваемую десятилетиями. Жаль, что энергия и ресурсы международной федерации уходят на поддержку дискриминирующей политики в отношении России, а не на многостороннее развитие своего вида спорта», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Напомним, главного тренера российской команды Ирину Винер отстранили от работы на международных соревнованиях по художественной гимнастике на два года. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики. Срок отстранения начнётся после отмены защитных мер Международной федерации гимнастики, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что они будут сняты в течение пяти лет.

Федерация спортивной гимнастики РФ изучит возможности подачи иска в связи с отстранением Винер, сообщили в ФСГР.