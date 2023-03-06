Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты

07:46, 07 марта 2023, ПАИ

Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты для физических и юридических лиц, следует из сообщения регулятора. Об этом пишет ТАСС.

«Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, - сообщил регулятор. - Сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам». ЦБ напомнил, что c валютного счета или вклада, открытого до 9 марта 2022 года, можно снять сумму остатка, но не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро, остальные средства можно получить в рублях.

Также на шесть месяцев для банков продлили запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, указал ЦБ.

Регулятор отметил, что российские банки по-прежнему могут продавать гражданам поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года доллары США и евро, ограничений на продажу другой иностранной валюты нет.