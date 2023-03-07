В России сократилось потребление говядины

09:46, 07 марта 2023, ПАИ

Россияне в среднем стали потреблять на 1 кг говядины меньше за последние пять лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство (НРА).

«Доля говядины в мясной тарелке россиянина постепенно снижается: за последние пять лет она в среднем уменьшилась с 20 до 18% к концу 2021 года, в абсолютных цифрах потребление на душу населения в среднем сократилось на 1 кг - до 9 кг на человека», - говорится в исследовании НРА.

В НРА сообщили, что сокращение потребления говядины продолжится в 2022 и 2023 годах. На фоне растущего потребления свинины и курицы показатель по говядине может снизиться до 8 кг на человека. Эта тенденция также обусловлена высокой ценой говядины по сравнению с другими видами мяса.

Эксперты ожидают подорожания говядины на 7% в 2023 году. Это может произойти из-за увеличения ее стоимости в мире, а также роста себестоимости производства мяса.

«Пока Россия не обеспечивает себя говядиной полностью, хотя свести ее ввоз до нуля невозможно: страна нуждается в поставках некоторых элитных сортов. Снизить долю иностранных поставок также не удается», - отметили в НРА.

Эксперты подчеркнули, что сдержать рост цен на говядину в этом году поможет продление квоты на ее беспошлинный ввоз.