189 млн рублей получила соцзащита на пособия для псковичей

09:00, 07 марта 2023, ПАИ

189 млн рублей получила соцзащита Псковской области на пособия для граждан, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Выплаты поступят: труженикам тыла, ветеранам труда Псковской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, сельским специалистам, проживающим в сельской местности, многодетным семьям, на детей малообеспеченным семьям, опекаемым семьям.

Также направлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Сейчас осуществляется зачисление средств на счета граждан.