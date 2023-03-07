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Депутаты областного Собрания поздравили Михаила Ведерникова с днём рождения

Депутатский корпус областного Собрания поздравил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с днём рождения и пожелал мудрых, взвешенных решений, успехов в продвижении интересов области, крепкого здоровья, личного счастья и блестящей победы на предстоящих выборах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«На протяжении почти пяти с половиной лет работы в должности губернатора Михаил Ведерников демонстрирует высокую эффективность. И я бы, наверное, на первое место поставил не количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов, строительство и ремонт дорог, а особое, исключительно внимательное отношение к людям», - сказал спикер областного Собрания депутатов Александр Котов.

Он также отметил, что губернатор Псковской области чутко реагирует на обращения, причём неважно, каким способом они поступают – в письменной форме, на встречах или в социальных сетях.

«Неважно, маленькая это проблема или серьёзный, системный вопрос – реакция одинаковая. Всегда готов глубоко погружаться в проблемы, которые поднимает депутатский корпус, вместе искать решения и подключать к этой работе правительство, исполнительные органы. – продолжил Александр Котов. - В целом к Законодательному Собранию он относится с большим уважением, и мы со своей стороны всегда готовы помогать и поддерживать нашего губернатора – потому что виден конкретный результат».

Спикер областного Собрания депутатов добавил, что ему очень комфортно работать с Михаилом Ведерниковым. «Доброта, уважение, порядочность, умение располагать к себе и объединять людей – я бы выделил такие его качества. А ещё Михаил Ведерников умеет дружить, что в политике, на мой взгляд, большая редкость», - подчеркнул Александр Котов.

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