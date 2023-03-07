Чемпионов по шахматам назвали в Псковской области

09:58, 07 марта 2023, ПАИ

Итоги чемпионатов Псковской области среди мужчин и женщин, которые прошли с обсчетом международного шахматного рейтинга, утверидили в федерации шахмат региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной федерации.

В чемпионате области среди мужчин, который прошел по круговой системе среди десяти сильнейших шахматистов, победу одержал Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор. Это его девятый чемпионский титул за все время проведения областных турниров, с 1952 года. Одиссей Сулейманянц набрал семь очков из девяти возможных и подтвердил спортивный разряд кандидата в мастера спорта России по шахматам.

Второе место занял восьмикратный чемпион области Валентин Власов из Великих Лук. Бронзовую медаль получил Святослав Самсонов из Пскова. Оба участника, набрав шесть с половиной очков из девяти возможных, тоже подтвердили высший спортивный разряд кандидата в мастера спорта России.

«По классическим шахматам среди женщин уверенную победу, не проиграв ни одной партии, одержала Эвелина Галаханова, набрав шесть с половиной очков из семи возможных», — говорится в сообщении.

Это вторая победа юной псковички в чемпионатах области среди женщин, которые проводятся с 2008 года.

Серебряная медаль у Софии Агафонцевой из Пскова, она набрала пять с половиной очков из семи возможных, а бронзовую награду получила Вероника Петрова, набрав четыре с половиной очка. Все результаты турнира также обсчитаны на международный шахматный рейтинг.

Чемпионаты области обслуживали спортивные судьи первой категории: главный судья – Светлана Ханнанова, главный секретарь - Андрей Лилейкин.