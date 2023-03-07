Развитие детского здравоохранения в регионе обсуждают в медиацентре ПАИ

15:01, 07 марта 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная развитию детского здравоохранения в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Как меняется материально-техническая база детского здравоохранения, какие задачи стоят перед якорными медицинскими организациями: Псковским перинатальным центром, Детской областной клинической больницей, как идет модернизация детских поликлиник, легко ли ребёнку из области попасть на лечение в Псков, как маленькие пациенты обеспечены лекарственными препаратами.

Об этом и многом другом расскажут председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков.