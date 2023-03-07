В Псковской области подсчитали количество замужних женщин

10:27, 07 марта 2023, ПАИ

325,6 тысячи женщин, или 54,5% от общей численности населения (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года), проживало в Псковской области на 1 января 2022 года, из них 72,2% – в городской местности. На 1000 женщин области приходилось 833 мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Средний возраст женщин, по данным Всероссийской переписи населения 2020 года, составил 46,1 года, что на 6,5 года больше, чем средний возраст мужчин.

Женщины в области, как и в целом по стране, живут дольше мужчин. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении женщин в 2021 году составила 72,7 года, это на 9,8 года больше, чем у мужчин.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, из 260 тысяч женщин в возрасте 16 лет и старше, ответивших на вопрос о состоянии в браке (зарегистрированном или незарегистрированном супружеском союзе), утвердительно ответили 126 тысяч, или 48%. Большинство женщин вступали в брак в возрасте 20–30 лет.

В 2021 году наиболее распространенный возраст женщин, впервые ставших мамами, - 22-26 лет. Средний возраст матери при рождении детей составил 29 лет.

Численность женщин, занятых в экономике в 2022 году, составляла 141,6 тысячи человек, или 47,9% от общей численности занятых. Средний возраст занятых в экономике женщин составил 43 года (мужчин – 41 год). Уровень безработицы среди женщин в 2022 году был ниже (3,2%), чем у мужчин (4,8%).

Жительницы Псковской области имеют достаточно высокий образовательный уровень: по данным выборочного обследования рабочей силы, в среднем за 2022 год высшее образование имели 31,5% занятых женщин, среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена – 32,1%, среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 16,8%.

Женщины ведут более здоровый образ жизни, чем мужчины. По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения, в 2022 году доля женского населения с высокой приверженностью здорового образа жизни составляла 18% (среди мужчин - 3%).