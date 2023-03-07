Псковские гимнасты примут участие в первенстве России

10:14, 07 марта 2023, ПАИ

Гимнастов из Пскова отобрали на первенство России по итогам чемпионата Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике. Соревнования проходили в псковском спорткомплексе «Электрон», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи.

В чемпионате приняли участие лучшие спортсмены из Санкт-Петербурга, Республики Карелии, Калининградской, Архангельской, Ленинградской и Псковской областей.

Город Псков представляли спортивные школы «Гармония» и «Бригантина».

В итоге спортсмены из «Бригантины» под руководством Анжелики Алексеевой, тренера высшей категории, завоевали десять медалей - четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых.

Гимнасты из «Гармонии» под руководством тренеров Светланы Степановой и Ирины Артемьевой тоже завоевали десять медалей - четыре золотых, пять серебряных и одну бронзовую.

Победители и призеры соревнований получили право представлять Северо-Западный федеральный округ на чемпионате и первенстве России, которые состоятся 25-31 марта в Екатеринбурге.