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Общество

В Псковской области дан старт формированию команд креативного развития

Дан старт формированию регионального сообщества лидеров и команд креативного развития Псковской области, сообщил председатель региональной общественной организации «Команда 2018» Михаил Васильев на церемонии открытия форума «ВАУ-эффект», которая прошла в формате пленарной дискуссии с партнёрами проекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия. 

На встрече обсудили тему дальнейшего развития креативной индустрии региона, влияние социальных проектов на привлекательность туристической и экономической сфер муниципалитетов. Партнёры проекта в формате диалога на равных рассказали о возможности сотрудничества с органами власти и представителями бизнеса.

Фото: Псковская региональная общественная организация Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018»

«Создание любой комфортной среды зависит прежде всего от людей. Этот форум про людей! Важно, чтобы на территории наших городов и сёл прежде всего формировались сообщества! Там, где будут профильные сообщества, заинтересованные в развитии своих территорий, там всё получится!» - сказала генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева отметила, что основная задача – создавать инфраструктуру для развития. «Мы надеемся, что по итогам этого форума наши муниципалитеты поймут, насколько они уникальны и насколько могут быть интересны внешнему и внутреннему туризму», - подчеркнула она.

Федеральный эксперт в сфере развития постсоветских территорий, основатель Института урбанистики Святослав Мурунов добавил, что форум – это способ перемешивания разных взглядов и разных точек зрения. «Это пространственно-коллективная рефлексия, где социум хочет разобраться, что происходит. В каком-то смысле форум – это ярмарка идей, инвестиции друг в друга», - отметил эксперт.

Добавим, что проект реализовало ПРОО «Команда 2018» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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